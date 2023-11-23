جهاز حدائق العاصمة يكشف تفاصيل المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن إجمالى عدد مبانى الخدمات المُخططة بمبادرة «سكن كل المصريين» يبلغ167 مبنى، تم تخصيصها لإقامة مجموعة من المخابز، والأسواق التجارية، ودور عبادة «مسجد وكنيسة»، ومركز طبى، ومستشفى، وملاعب، ومراكز شباب، وعدد من الحضانات، والمدارس، والوحدات الصحية، ومركز قسم شرطة، وموقف إقليمى.

واشار" مندور" إلى أنه جار تنفيذ 84 خدمة، كما أنه جارٍ طرح 21 خدمة أخرى، وعدد 62 خدمة استثمارية لأغراض البيع، موضحا، أنه جار تنفيذ أعمال الطرق، بمعدلات تنفيذ تصل إلى 70%، فيما تبلغ نسبة تنفيذ أعمال: «المياه» و«الرى» و«الصرف الصحى» 95 % وذلك للإعلان العاشر، وأنه جارٍ تنفيذ أعمال: «المياه» و«الصرف الصحى» و«الرى»، للإعلان الرابع عشر، حيث بلغ معدل الإنجاز 15%.

وأوضح، كما أنه جار تنفيذ رافعى «صرف صحى»، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال مرفق الكهرباء بالإعلان العاشر 95 %، مضيفا أنه تم تشغيل التيار الكهربائى بالمدينة وجارٍ تنفيذ محطة الكهرباء، كما أنه جار تنفيذ أعمال الكهرباء للإعلان الرابع عشر، وبالإضافة إلى ذلك يتم تركيب عدادات الغاز للعديد من الوحدات السكنية، حيث تم توقيع البروتوكولات وجار التنفيذ بنسبة ٧٥%.