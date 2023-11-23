ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بندوات لمكافحة التنمر وورش تعليمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم فرع ثقافة الأقصر بقيادة حسين النوبى، مدير الفرع، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، لدعم الأطفال بندوات متنوعة وورش تعليمية ومسرح عرائس، وغيرها من أشكال دعم الأطفال، وذلك وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، كما أقامت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الأرنب الصغير" تأليف عزمي محمد سردتها غادة محمد.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "وكان يوما" تأليف إبراهيم أصلان سردتها وردة حسن، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "ملك الغابة" أداء هناء عباس ونرمين البير، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "التنمر" ألقاها سيد صدقي مسئول الفرع، متحدثاً عن مفهوم التنمر وأشكال وأسباب التنمر، وآثار التنمر السلبية وأضراره، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور القراءة في إثراء عقول الأطفال"، حاضرتها كريمة التهامي مسئولة القصر، موضحةً أن القراءة غذاء الروح، والقراءة دور هام وفعال في عقول الأطفال، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "دمع سيل".

فيما قدمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "أدب الرحلات" أوضح خلالها على حسان مسئول المكتبة، أدب الرحلات بين الماضي والحاضر، وبعض أسماء وأدباء ومسطري أدب الرحلات، والنوع الأدبي الأنقى هو أدب الرحلات، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الألوان" نفذتها أروى أحمد مسئولة المكتبة، وذلك بصحبة رواد المكتبة، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "معالم من محافظة الأقصر" نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة.

كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي "أماكن ومعالم - نهر الدانوب" سردتها ثناء محمود، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "الوردة الحزينة" تأليف جورج ذكي سردتها إيمان محمود، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة بعنوان "الفلاح الساحر" تأليف محمد شفيق، سردتها بسمة جابر، كما أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية.



أمسية شعرية للأطفال بقصر ثقافة الطود



تعليم الرسم للاطفال بقصور الثقافة



ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بندوات لمكافحة التنمر



دورى ثقافى لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



مسرح عرائس لدعم الأطفال بقصور الثقافة



ندوات لمكافحة التنمر ومسرح عرائس وورش تعليمية بالأقصر