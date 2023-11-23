تنفيذ 142 مشروعا بقرى طنسا فى بنى سويف بتكلفة 223 مليون جنيه.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرى الوحدة المحلية طنسا بنى مالوا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، خلال العشر سنوات الماضية.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن مجلس قروى طنسا بنى مالوا يعد من أكبر المجالس القروية بمركز ببا، جنوب المحافظة.

وأضافت الدكتور محمد هانى غنيم ، أن مجلس قروى طنسا بنى مالوا ، يضم 13 قرية بالإضافة إلى التوابع ،مشيرا إلى أن تلك المشروعات التى تم تنفيذها تخدم نحو 112 ألف نسمة هم سكان تلك القرى.

وقال محافظ بنى سويف ، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ، تم تنفيذ 142مشروعا ، بتكلفة 223 مليون جنيه.

وقال محافظ بنى سويف أن مجلس قروى طنسا بنى مالوا ، تم إدراجه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى شملت مركزى ببا وناصر.