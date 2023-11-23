تقديم خدمات طبية لـ968 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية منشأة المصرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية منشأة المصري بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل الوزارة ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، بتوفير 8 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 968 مواطناً خلال اليومين.

وأضافت وكيل الوزارة، تم إجراء 126 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 30 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 643 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ78 مواطن خلال القافلة.

وقالت وكيل الوزارة، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ5 مرضى، وتم تحويل 9 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.



اجراء الكشف الطبي على طفل في قافلة طبية بكفر الشيخ



جانب من اجراء الكشف الطبي بقافلة حياة كريمة بقرية