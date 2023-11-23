تفاصيل تخصيص 5 مليارات جنيه لتنمية وتعمير شمال سيناء بخطة العام الجارى

كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة، والتى تشمل أن يكون هناك 8 ملايين مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدتنا دائما النصر أو الشهادة".

وكشف "مدبولي" خلال الجلسة التاريخية لمجلس النواب بالأمس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عن إنفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء، منها 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء.

وأشار "مدبولي" إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى ثبت صحته أن مواجهة الإرهاب ستكون بالتوازى مع التنمية والتعمير. وفي هذا الصدد نلقى الضوء على حجم الاستثمارات الموجهة إلى محافظة شمال سيناء ومحاور التنمية:

1- تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2024 / 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه.

2- تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه).

3- يلاحظ استحواذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء (28%)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطام الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاعات الصرف الصحى والمياه والتعليم بنسب 8.1% و7.9% و7.6%.