تعرف على أسماء أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب الأقصر للمرحلة الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، عن انتهاء انتخابات الإتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية وتشكيل المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب المديرية، وحفل تنصيب الإتحادات الطلابية.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على إنه تم تم تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية كالتالي:- (الدكتور صبري خالد عثمان (رائداً عاما) - أمير عبد الرسول عبد الرحيم موجه عام التربية الاجتماعية (عضواً) - عواطف حبيب عبد الملاك كبير أخصائيين اجتماعيين (مسئولاً بالاتحاد) - الطالب عمار وسام محمد رجب (أميناً للاتحاد) - الطالبة تسنيم عصام محمد الصادق (أميناً مساعداً) - الطالب أحمد صابر عبد الجليل موسى (مقرراً دينياً ثقافياً) - الطالبة زينب فراج رمضان عبد الحميد (مقرراً رياضياً كشفياً) - الطالب عبد الفتاح نصر محروس مرسي (مقرراً اجتماعياً) - الطالبة نورهان جمال صادق عبد القادر (مقرراً فنياً) - الطالبة مريم محمد سارية محمد السيد (مقرراً علمياً).

وكان قد التقى الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع الطلاب أعضاء مجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية، لتشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب المديرية للمرحلة الثانوية، وذلك من خلال الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على إنه يجري هذا التشكيل تطبيقاً للقرار الوزاري 62 لسنة 2013 الخاص بالاتحادات الطلابية والريادة، فيما تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الاعدادية، وذلك تحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية بقيادة أمير عبد الرسول الموجه العام، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخلال اللقاء وجه الدكتور صبري خالد، الطلاب إلى تقدير المسئولية التي تولوها، وأن ماهم فيه الآن تكليف أكثر من كونه تشريف، كما أوصاهم أن يرتفع طموحهم في الدراسة والحياة، وطالبهم بضرورة إعداد خطة لتكوين رؤية واضحة، وحضر اللقاء صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، عادل كمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية.



التعليم تشكل المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب بتعليم الأقصر للمرحلة الثانوية



المكتب التنفيذي لإتحاد الطلاب بتعليم الأقصر للمرحلة الثانوية