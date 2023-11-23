بايدن يهنئ نظيره الأرجنتينى على فوزه بالانتخابات ويؤكدان أهمية تعزيز العلاقات

فاطمة شوقى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أهمية مواصلة البناء على العلاقة القوية الثنائية بشأن القضايا الاقتصادية والتعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف والأولويات المشتركة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس - أن بايدن هنأ نظيره مايلي هاتفيا على انتخابه.

وبحسب البيان، أشاد بايدن بإجراء الانتخابات الرئاسية كدليل على قوة المؤسسات الديمقراطية في الأرجنتين، كما تطرق الزعيمان خلال المكالمة الهاتفية إلى الدعوة لحماية حقوق الإنسان ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والاستثمار في الطاقة النظيفة.

وانتخب الأرجنتينيون المرشح الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي رئيسا لهم الأحد الماضي، حيث حصل على 55.95% من الأصوات، فيما حصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44.04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا "إنه اتصل بميلي لتهنئته".