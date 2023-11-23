بالأرقام.. قافلة شاملة لدعم الأهالى بقرية الدير فى الأقصر ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الدير جنوب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات القافلة العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجاً وتوصيل الخدمات الطبية للمناطق النائية، وذلك تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وفريق القوافل العلاجية بالمديرية.

وشملت القافلة كافة التخصصات بالمجان تماماً لأهالى قرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى التخصصات التالية:- (الرمد – الجراحة – الباطنة – الأطفال – المعمل – الصيدلية – تنظيم الأسرة)، كما شارك فيها فريق التثقيف الصحي بعمل ندوة توعوية، وذلك بمشاركة محمود صادق منسق عام حياة كريمة بمحافظة الأقصر، وعلي الجعفري منسق حياة كريمة بمركز ومدينة إسنا.

ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل دعم المواطنين عبر تلك القافلة على مدار 3 أيام كاملة بالقرية:-

1. تم عبر القافلة الشاملة تقديم الفحوصات والقوافل الطبية المجانية

2. تم تقديم فعاليات ثقافية ومسرح عرائس وورش حرفية

3. تم بالقافلة إستقبال لحالات إنسانية وإستقبال لحالات غارمين

4. تم تقديم ندوات توعية خاصة بمكافحة الإدمان والتعاطى

5. شملت القافلة إمتحانات محو أمية وأنشطة رياضية مختلفة ومعرض كتاب

6. القافلة الطبية بقرية الدير استقبلت 710 حالة

7. تم بالقافلة دعم 600 حالة إنسانية بقرية الدير

8. دعمت القافلة 522 من الغارمات فى القرية

9. ساهمت القافلة بدعم 5080 طفل بالقرية بإقامة عروض ومسرح وورش حكى

10. قدمت القافلة ورش حرف استهدفت نحو 560 طفل وسيدة

11. القافلة ساهمت فى استخراج 300 كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم