الرئيسية أخبار عاجلة انطلاق مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" بعد قليل تحت رعاية الرئيس السيسى الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:43 م ستاد القاهرة كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ينطلق بعد قليل، مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام داخل ستاد القاهرة الدولي. كلمة السيسي اليوم كلمة الرئيس السيسي اليوم كلمة الرئيس السيسي اليوم مباشر تحيا مصر الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي اليوم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر السيسي اليوم مؤتمر تحيا مصر حملة السيسي ستاد القاهره استاد القاهرة مؤتمر ستاد القاهرة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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