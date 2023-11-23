انطلاق المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن المنيا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمة حزب مستقبل وطن أمانة المنيا، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ورجال الدين، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الأنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلنت أمانة الحزب بالمنيا عن تنظيم عدد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وذلك وعقد لقاءات جماهيرية والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

وقد احتشد المواطنون المشاركون فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بالقرب من ديوان عام محافظة المنيا، وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم، مع عرض تسجيلى للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.