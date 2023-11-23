اليوم السابع
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الولايات المتحدة تشكر مصر على دورها فى الهدنة بقطاع غزة.. إنفوجراف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:23 ص
الولايات المتحدة تشكر مصر على دورها فى الهدنة بقطاع غزة.. إنفوجراف تلقى الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً من بايدن

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى جو بايدن

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الاتصال تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والحرص على مواصلة تطويرها فى كافة المجالات

 

حرص الرئيس الأمريكى على توجيه الشكر للرئيس السيسى على الدور المصرى فى الوساطة المشتركة التى أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة

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ثمن الجهود المصرية فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية

 

الرئيس أكد أن الجهود المصرية تأتى فى إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار فى المنطقة

 

شدد على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع

 

أكد الرئيسان أهمية العمل فى اتجاه الحل السياسى للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين

 

اتفق الرئيسان فى ختام الاتصال على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

 







غزة

مصر

الرئيس السيسى

الرئيس الامريكى

بايدن



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