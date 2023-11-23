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المشاركون فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" يحملون الأعلام المصرية باستاد القاهرة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:50 م
المشاركون فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" يحملون الأعلام المصرية باستاد القاهرة مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
كتب محمد عبد العظيم

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حرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغانى الوطنية في مدرجات ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل، مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.







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