المشاركون فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" يحملون الأعلام المصرية باستاد القاهرة

كتب محمد عبد العظيم

حرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغانى الوطنية في مدرجات ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل، مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.