المدارس توجه الطلاب بتحديث التابلت استعدادا لامتحان التيرم الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت المدارس تعليمات للطلاب بالصف الثانى الثانوى بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت لتنزيل برنامج بعض البرامج، مشددة على أن البرامج وتحديثها مهم فى إطار الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثانى الثانوى المقرر انطلاقه يناير المقبل.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الأول الثانوى فور استلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوى بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.