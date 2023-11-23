الصين تدعو لدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

وأضاف مندوب الصين -في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس- أن الصين تدعم بصورة فاعلة جهود المنطقة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، داعيا الدول المعنية في المنطقة والدول الحائزة لأسلحة نووية إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة في عملية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة.

وحث المبعوث الصيني جميع الأطراف على تكثيف الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول من خلال الحوار والتشاور للمساعدة في دعم سلطة وفعالية النظام الدولي لعدم الانتشار وصون السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحث لي إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.