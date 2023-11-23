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السلطات في غزة: نحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الاحتلال للأطقم الطبية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:07 م
السلطات في غزة: نحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الاحتلال للأطقم الطبية المسعفون فى غزة - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

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حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، الأمم المتحدة المسؤولية عن اعتقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لعدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، الذين تحرّكوا من مجمع الشفاء في قافلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبعد تنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال، ثم جرى اعتقالهم من قبل الجيش "الإسرائيلي" بعد ذلك.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له أنه يحمل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع أفراد الطواقم الطبية الذين تم اعتقالهم من القافلة التي تحرّكت تحت مسؤولية الأمم المتحدة، ونطالب جيش الاحتلال بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين.

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استغرابه الشديد من موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حيث لم يتم تقديم أي إفادة أو تقرير حول هذه الجريمة حتى هذه اللحظة، مطالبا بالإفصاح عن تفاصيل ما جرى بتقرير واضح وفوري.

 

 







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