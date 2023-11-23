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الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيد غير محسوب

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:14 م
الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيد غير محسوب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من دواعي السرور والفخر أن اجتمع في هذا الجمع الكريم الذين جمعتهم مصر والعروبة ومن يتمسك بيهم لن يضل ولن يتفرق أبدا، متابعا: "سعادتى تبلغ مدها وأن أرى الأمل في جمعنا هذا.. ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا.. وكما تعهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفاهم هي الضمان لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالي والثابت الذي لا يقبل التغيير ابدا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في "مؤتمر تحيا مصر" في ستاد القاهرة: "تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود .. وتواجه القضية الفلسطينية تواجه منحني شديدة الخطوة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير انساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض".







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