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الرئيس السيسى يدعو للوقوف حدادا على شهداء غزة بمؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:10 م
الرئيس السيسى يدعو للوقوف حدادا على شهداء غزة بمؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحضور في مؤتمر "دعم مصر وفلسطين"، للوقوف حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

وقال الرئيس السيسى: "اسمحولي قبل البدء في إلقاء الكلمة، إننا نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين".







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