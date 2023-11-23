الرئيس السيسى يدعو للوقوف حدادا على شهداء غزة بمؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحضور في مؤتمر "دعم مصر وفلسطين"، للوقوف حدادا على أرواح شهداء فلسطين.
وقال الرئيس السيسى: "اسمحولي قبل البدء في إلقاء الكلمة، إننا نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين".
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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحضور في مؤتمر "دعم مصر وفلسطين"، للوقوف حدادا على أرواح شهداء فلسطين.
وقال الرئيس السيسى: "اسمحولي قبل البدء في إلقاء الكلمة، إننا نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين".
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