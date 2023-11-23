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الرئيس السيسى: مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون تصعيد الحرب بغزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:18 م
الرئيس السيسى: مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون تصعيد الحرب بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب على غزة، وذلك على كافة المستويات، مبينا: "سياسيا قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر "تحيا مصر .. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطيني: "كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة، كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا".







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