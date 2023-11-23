الداخلية تضبط مخدرات بـ3 ملايين جنيه و147 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (313) قضية مخدرات ، (147) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84604) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 38 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم لـ 34 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (20) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 كيلو جرام لمخدر الشابو- 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (26 متهم لـ 21 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- كمية لمخدرى "الهيروين، البودر"- عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس)، وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- 2 ميزان حساس- دراجة نارية "بدون لوحات"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة"الحشيش، الهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 2,250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,200,000 مليون جنيه تقريباً).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية – المنيا – القاهرة - الجيزة" .. أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (مخزن للإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية) بمضبوطات بلغت (16,1 طن أسمدة ومخصبات زراعية) مقلدة وبدون فواتير ومحظور تداولها، وفى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (شركة ومخزنين للإتجار فى الأسمدة والمبيدات الزراعية) بمحافظة المنيا بمضبوطات بلغت ( 410 طن أسمدة زراعية - 1,750 طن مخصبات زراعية – 500 كيلو جرام أسمدة زراعية سائلة – 7630 لتر مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها ، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (35) قضية متنوعة، وفى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات، تم ضبط عدد (207) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديريات أمن " القاهرة – الجيزة - القليوبية".