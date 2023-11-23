الداخلية: إعداد دراسة مرورية تحدد أماكن عبور المشاة والإشارات الضوئية

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت الداخلية أنه يتم إعداد دراسة مرورية تحدد أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية، بعدما نٌشر على موقع "فيس بوك" تعليق بإلتماس لإنشاء مطب صناعى أو تثبيت إشارة مرورية بشارع المقريزى بحى مصر الجديدة بالقاهرة لتمكين المارة من عبور الطريق وتفادى وقوع الحوادث المرورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمعظم شوارع وميادين العاصمة وتم الإنتهاء من إعداد دراسة مرورية محدد بها أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعديل موقع الإشارة المرورية السابق تنفيذها لتكون بين مدرسة الطبرى وكلية التربية بشارع المقريزى وذلك لتأمين حركة عبور المشاه.