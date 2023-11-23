الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 76 فلسطينيا من الضفة الغربية المُحتلة

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، وأربعة أشخاص، ثلاثة منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة... ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال أربعة من (بيت لحم) و15 من (الخليل) بجنوب الضفة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا - لم تُعرف هويته - في منطقة الشياح قرب بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، بعد إطلاق النار عليه، وشابا لآخر من بلدة أبو ديس بعد الاعتداء عليه.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال رجلا، من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة.