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الاتحاد الدولى للصحفيين يبحث تقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:20 م
الاتحاد الدولى للصحفيين يبحث تقديم شكوى للجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلى اصابة مصور صحفى فى غزة
كتب سمير حسنى

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أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، بحث تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عياداتها في محيط مستشفى الشفاء، كاشفة عن فقد اثنين من أطبائها خلال عملهما في مستشفى العودة بقطاع غزة.

وقالت أطباء بلا حدود، إن إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى بغزة، معلقة: "الهدنة في تقديرنا غير كافية إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار".







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