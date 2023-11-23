الأوراق المطلوبة للعلاج بمركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس

أعلنت مستشفيات جامعة قناة السويس انه فى إطار تسهيل الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية، أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن قرب التشغيل الفعلي لمركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس.

يقدم المركز خدماته العلاجية من خلال5 عيادات طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنهوعيادتين للاسنان و عيادة نسا- عيادة تنظيم أسرة- عيادة متابعة حمل - عيادة تخصصية باطنة وأطفال- أشعة سينية - تحاليل طبية ( دم - بول - براز ) - غرفة معالجة ولا يوجد طوارئ- متابعة الطفل السليم- غرفة عزل و جميع الخدمات تابعة للتأمين الصحي الشامل

وأضاف الدكتور أحمد أنور سوف يتم ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيليه لتلقي الخدمات الطبية الأولية بمركز طب الأسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية.

وعن الأوراق المطلوبة للعلاج بمركز طب الأسرة الرئيسى هى أصل البطاقة وشهادة الميلاد وقسيمة الزواج للاطلاع فقط مع تقديم صور و بطاقات الرقم القومي لجميع البالغين وشهادات الميلاد لجميع أفراد العائلة وقسيمة الزواج حديثاً تسلم الأوراق بمركز طب الأسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية بقسم التسجيل الطبى.