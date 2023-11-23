اعترافات لصوص الدراجات النارية بسوهاج: نفذنا 20 واقعة بأسلوب قطع الأسلاك

كتب سليم على

أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بسوهاج، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية في سوهاج والشرقية وقنا وكفر الشيخ بأسلوب قطع الأسلاك.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 20 واقعة سرقة بأسلوب توصيل الاسلاك، وأرشدوا عن المسروقات "20 دراجة نارية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.