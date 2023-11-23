اعترافات عاطلين بالشروق: نركز على سرقة السيارات غالية الثمن وقطع غيارها

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عاطلان أمام الجهات المختصة بارتكابهما لوقائع سرقة متعددة للسيارات غالية الثمن وقطع غيارها بمنطقة الشروق وتوسيع نطاق سرقاتهم لتشمل بهدف كسب الأموال.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أنهما مارسا نشاطهم الإجرامى منذ فترة والذى تخصص فى سرقة السيارات وقطع غيارها الخارجية والعلامات الخاصة بها باستخدام مفاتيح مصطنعة.

وتابع المتهمان أنهما ارتكاب واقعتى سرقة لسيارتين وقاما بالارشاد عن حصيلة تلك المسروقات المستولى عليها لدى عميل لهما عامل "سيئ النية".

واستدعت جهات التحقيق المجنى عليهما صاحبة السيارة المسروقة وتعرفا على سيارتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وألقى القبض على عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بمنطقة الشروق لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى أثناء توقفها فى الشارع وضبط بحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما أمام الجهات المختصة اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجنى عليها صاحبة السيارة تعرفت على سيارتها واتهمتهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.