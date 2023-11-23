" استولى على محتويات 5 شقق".. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان

كتب أحمد حسني

أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم ب سرقة المساكن في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة، بعد الاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم باعترافات تفصيلية حول جرائمه، وأكد سرقته 5 شقق سكنية بعد مراقبة سكان تلك المساكن والتأكد من خلو الشقة من أصحابها خلال وقت الجريمة، كما اعترف بالاستيلاء على مسروقات المساكن وبيعها لأخر.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.