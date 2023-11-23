إطلاق قوافل لبيع السكر بأسعار مخفضة على مستوى أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بجولات على أماكن بيع السكر المطروح من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر الكجم 27 جنيها.

جاء ذلك تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، حيث دفعت اليوم مديرية التموين و التجارة الداخلية بعدد 8 سيارات نقل كل سيارة محملة بكمية 5 أطنان سكر متجهة للأحياء، حى منتزة أول، حى منتزة ثان، حى شرق، حى وسط، حى غرب، حى عامرية أول، حى عامرية ثان، مركز ومدينة برج العرب.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة.

وقد لاقى هذا العمل استحسان ورضاء تام من السادة المواطنين لدعم الدولة المستمر و الوصول إلى المناطق الأكثر ازدحام توفيرا للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى.