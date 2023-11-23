إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة حادث مروري على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب زوج وزوجة وابنائهما الاثنين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية السويس وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين واسفر الحادث عن اصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص زوج وزوجته وابنائهما مصابين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



السيارة