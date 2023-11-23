إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل فى الحى 13 غرب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل فى الحى 13 غرب العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

فى سياق آخر، استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعى شخص مصاب بكدمات وجروح؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة فى موتوسيكل أمام الضرائب بمدينة العاشر من رمضان فى اتجاه الأردنية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.