إزالة 3 حالات تعد على أراضى زراعية بحى العامرية أول فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الاسكندرية ، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد.

وأعلن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة ، لإزالة لعدد 3 حالات بناء مخالف بالقرية البيضا بنزينة وقري الفناجر بيانها كالآتي:-

- إزالة سور وحوائط علي مساحة نحو 300 م 2 بقرية الفناجر

- إزالة سور على مساحة نحو 250م 2 بقرية البيضا بنزينة

- تم إزالة سور علي مساحة نحو 200م 2 تعديات على حرم الطريق بقرية البيضا بنزينة

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى .