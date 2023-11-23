إزالة عقار مكون من 3 طوابق لخطورته علي المارة بكفر عشري غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلن حي غرب محافظة الاسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، مواصلة حملات إزالة الخطورة ،بعقار قديم بكفر عشرى مكون من 3 طوابق، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، إذ انهارت منهما أجزاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أن ذلك جاء بتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصًا على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأى شكوي تخص المواطن.

وأشارت رئيس حي غرب، الي تلقى شكاوى من المواطنين، تفيد بوجود خطورة داهمة على حياتهم بالعقار الآيل للسقوط رقم 14 حارة شبرا بكفر عشري، وتبين من الفحص، أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق خالي من السكان، وصادر له قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لم ينفذ من قبل الملاك.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه جرى تسليم العقار المقاول الهدم لإزالة الأجزاء الخطرة حرصًا على سلامة المارة، منوهة إلى أنه جارى استكمال هدم العقارات الصادر لها قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.