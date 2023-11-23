أمين مستقبل وطن بالمنيا: الرئيس السيسى قلب مصر النابض ومصر قلب العرب

قال محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن الرئيس السيسى قلب مصر النابض، الذى استطاع أن يعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة، وأخذ بيدها عندما كانت دول عظمى تعانى فى الأزمات الكبرى مثل كورونا لكن الرئيس استطاع أن يعبر كل الأزمات ويواجه كافة التحديات.

وأضاف، "مصر محظوظة بوجود الرئيس السيسى الذى تحمل ولم ينظر إلى المحبطين وأعداء النجاح، واستطاع أن يجعل مصر دولة يهاب منها الجميع وقادرة على مواجهة أى أزمات تواجهها، والقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس تتطلب منا أن نعلن هنا من المنيا، دعمنا الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب مستقبل وطن بالمنيا بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت أمانة الحزب، تنظيم عدد من المؤتمرات خلال الفترة القادمة دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وعقد لقاءات جماهيرية والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.