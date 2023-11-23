كتبت مروة محمود الياس

الماء الدافئ بالعسل أحد أهم المشروبات المعروفة والشهيرة التى يعتبرها البعض صحية للغاية، وذلك لأن لها فعالية معروفة فى تعزيز التخلص من الوزن الزائد، فضلا عن أنها قد تكون سبب تعزيز صحة وسلامة المعدة، وتعزز من العملية الهضمية بشكل عام، إضافة إلى كونها سبب فى تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع zanducare، لكن ما هى أضرار شرب الماء الدافئ بالعسل.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من فوائد العسل المعروفة وعلاقته بتعزيز صحة الجسم ومقاومة الالتهابات المتكررة لأنه يحتوى على مضادات أكسدة كثيرة فضلا عن تعزيزه لسرعة الحرق، لذا فهو فعال فى إنقاص الوزن، كما أنه قد يساعد فى التخلص من سموم الجسم المتراكمة، إلا أن أضرار شرب الماء الدافئ بالعسل كثيرة أيضا.

أضرار الإفراط فى شرب الماء الدافئ بالعسل

أضرار الإفراط فى شرب الماء الدافئ بالعسل كثيرة وفقا لما ذكره التقرير، فهو يسبب إدرار البول، وهذا الإدرار قد يفقد الجسم الكثير من السوائل المهمة ويؤدى تدريجيا إلى الإصابة بالجفاف، الذى بدوره يسبب الضعف العام والهزال والوهن وقلة التركيز والانتباه ومشكلات تغذوية أيضا نتيجة عدم الاستفادة من المشروب بسبب هذا الضرر البالغ، لذا يحذر التقرير من الإفراط فى تناوله.

وأوضح التقرير أبرز أضرار الإفراط فى شرب الماء الدافئ بالعسل والتى منها أنه يساهم فى رفع مستوى السكر فى الدم إذا كان شربه بإفراط أو كانت كمية العسل كبيرة مقارنة بالمياه، فضلا عن أن هذا المشروب تقل فاعليته تماما إذا كان العسل نوعيته غير جيدة.

غالبا ما يقوم الشخص بتناول هذا المشروب مع إضافة البعض قطرات الليمون، وهذا قد يساعد على الإضرار بحالة الأسنان، لأنه يؤدى إلى تآكل الأسنان وطبقتها الخارجية الهامة، وترقق وتهشم الأسنان تدريجيا إذا ما اعتمدنا عليه وأفرطنا فى تناوله، كما أنه يعزز أيضا من إثارة المعدة نتيجة احتوائه على الحمض، ما يثير الأحماض المعوية، وبالتالى آلام زائدة فضلا عن إمكانية ارتجاع الحمض، وهو ما يجعل الاعتدال فى شرب هذا المشروب أمرا جيدا ومناسبا.