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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد وزارة التموين - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

 

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وزير الرى: إخواننا الفلسطينيون يواجهون تحديات لتوفير احتياجاتهم من المياه
 
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اخبار 24 ساعه

وزاره الصحه

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