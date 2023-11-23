أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل
"الصحة" تدرس إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض التراكوما
وزير الرى: إخواننا الفلسطينيون يواجهون تحديات لتوفير احتياجاتهم من المياه
وزارة النقل تتيح حجز تذاكر السكة الحديد عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف
التعليم العالي: مصر تشارك فى أعمال الدورة العادية للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو"
وزيرة التضامن: نسعى للتمكين الاقتصادى الفعال للانتقال من الدعم إلى العمل
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