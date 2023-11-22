14 سيارة إسعاف وبعثة أممية يصلون "الشفاء" لإجلاء الجرحى لمستشفيات الجنوب

وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد.