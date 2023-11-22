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14 سيارة إسعاف وبعثة أممية يصلون "الشفاء" لإجلاء الجرحى لمستشفيات الجنوب

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:37 م
14 سيارة إسعاف وبعثة أممية يصلون "الشفاء" لإجلاء الجرحى لمستشفيات الجنوب غزة
وكالات

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، عن وصول 14 سيارة إسعاف وبعثة أممية لمستشفى "الشفاء" لإجلاء الجرحي والمرضى لمستشفيات الجنوب.

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، أن طواقمها تسلمت بالأمس 70 شاحنة من الهلال الأحمر المصرى، مُحملة بالمساعدات الإنسانية. 

وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية. 

وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد. 

 







الهلال الاحمر الفلسطينى

غزة

مسشتفى الشفاء

الامم المتحدة




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