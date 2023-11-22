وكيل "صحة المنوفية" تتفقد مستشفيات صدر شبين الكوم وقويسنا المركزى

المنوفية - محمد فتحى

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة مفاجئة، بمستشفى صدر شبين الكوم ومستشفى قويسنا المركزى، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقدت خضر أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة ، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية وتم توجيه مستشفي قويسنا لإضافة 4 أسرة عنايه أطفال ليصبح الإجمالي 8 أسرة عناية أطفال، وأبدت بعض الملاحظات، كما حرصت علي تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ونسب الأعطال، وما تم من تطوير كما تأكدت من تواجد الأطباء والتمريض فى أماكن عملهم.

ورافق فى المرور الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي ، والطوارئ وفريق المكتب الفني بالمديرية ، وكل من الدكتور محمد جمال بدوي مدير مستشفى صدر شبين الكوم ، والدكتور مصطفى النعماني مدير قويسنا المركزى.