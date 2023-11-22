وكيل تعليم كفر الشيخ: 72 مدرسة تنتظر الزيارات للاعتماد

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل، برعاية وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمناقشة زيارات الهيئة القومية لخطة التقدم للاعتماد بمحافظة كفر الشيخ والتى تستهدف زيارة 77 مدرسة، وفق خطة طموحة لاعتماد المؤسسات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم زيارة 15 مدرسة وفى انتظار نتيجة الاعتماد و تم تحديد موعد الزيارات ل 23 مدرسة يومى 27 و28 نوفمبر الجاري، وفي انتظار تحديد موعد الزيارات ل 39 مدرسة المتبقية من خطة العام الحالى 2023-2024، فتم تهيئة ودعم تلك المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومدير إدارة قياس الجودة بالمديرية ،أحمد عطية البرشومى مدير إدارة الجودة، وجميع العاملين بالجودة بمركز مصادر التعلم.

وعلى جانب آخر كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، هاني الصياد، وزينب عبدالحميد، بديوان المديرية وذلك لبلوغها السن القانونية، مقدما لهما الشكر والتقدير والاحترام، لجهودهما طيلة حياتهما العملية وما عرف عنهما من سيرة طيبة وإخلاص وتفاني شديد بالعمل.

كما كرم السيد عبدالله راشد، مديرة مدرسة منشية الزعفران للعليم الأساسي، لما بذلته من جهد وإخلاص وتفاني في أداء رسالتها التربوية والإدارية حيال مدرستها، والتي تعد نموذجا راقيا في فهم الدور المنوط بها أداؤه في أي مهمة تسند إليها.