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وكيل "تعليم الدقهلية" يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:47 م
وكيل "تعليم الدقهلية" يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم جانب من المسابقة
الدقهلية - شريف الديب

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شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم والتي أجريت بمدرسة المنصورة المتميزة 2، و بدات منافسات مرحلة التصفية النهائية فيها فى الفترة من 16حتى 22 نوفمبر الجارى، وذلك لمن شاركوا فى التصفية الأولى التى أقيمت بمقرات الإدارات.

ويذكر أن إجمالى عدد المتسابقين 270  طالب وطالبة وأشرف على المسابقة ولجنة التحكيم طارق الدسوقي الموجه العام للغة العربية بالدقهلية وطارق الغازى الموجه العام للتربية الإسلامية بالدقهلية، والدكتور على العفيفي الموجه الأول للغة العربية بالمديرية، وصابر بدر الموجه الأول للتربية الإسلامية بالمديرية وجودة البحيرى مشرف الصفوف العليا بالمديرية.

 
ومن جانبه، أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على التنظيم والإشراف للمسابقة، وقدم الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الإسلامية واللغة العربية عن جهدهم غير المسبوق لإنجاح المسابقة.






الدقهلية

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مدارس الدقهلية




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