وكيل تعليم الأقصر يسلم أوامر التكليف للمديرين الجدد بالمبادرة الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، اليوم الأربعاء، أوامر التكليف للمديرين الجدد من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين. ليتسلموا بموجبها عملهم في المدارس التي تم توزيعهم عليها، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر اللقاء صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، حيث أن وكيل تعليم الأقصر قد اجتمع بهم في الثامن من نوفمبر الحالي، حيث أوصى وكيل تعليم الأقصر المديرين الجدد بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معاً، حين يستدعي الأمر أياً منهم.

وخلال اللقاء قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر للمتسلمين لأوامر التكليف:- "لتكون مديراً ناجحاً لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمَّاً بالقوانين واللوائح المنظمة لها، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتف بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعاً لك وقت الحاجة إليه".

وأضاف الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه كذلك لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة، مشيداً بتلك الخطوة الهامة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.