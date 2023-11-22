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وكيل "تشريعية النواب": مصر تدعم الحل الجذرى للقضية الفلسطينية قيادة وشعبا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:36 م
وكيل "تشريعية النواب": مصر تدعم الحل الجذرى للقضية الفلسطينية قيادة وشعبا النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على

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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجهود التي قامت بها مصر منذ بدء الأزمة في غزة في 7 أكتوبر الماضي، وانتهاءا بجهودها مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي كللت بهدنة إنسانية وتبادل المحتجزين، وجهود مميزة تؤكد دور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن الدوليين.
 
وأضاف الطماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع محددات لحل القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين وبناء على مقررات الأمم المتحدة مع التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجيرالقسري للفلسطينيين، والتأكيد على عدم المساس بالأمن القومي المصري وأرض سيناء كخط أحمرلا يمكن المساس به أو تجاوزه.
 
يذكر أن هناك إشادة عربية وعالمية وترحيب حظت به الوساطة المصرية التي نجحت فى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وبالتالي وقف تصعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم والقصف المتواصل منذ 7 من أكتوبر الماضى، وفى المقدمة جاءت الولايات المتحدة، وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، فى بيان، إنه كما أعلن الرئيس بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة فى شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فى غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال، مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطينى.
 






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