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وزير خارجية بريطانيا يستقبل سامح شكرى فى لندن .. فيديو

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:06 م
وزير خارجية بريطانيا يستقبل سامح شكرى فى لندن .. فيديو وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية البريطانى " ديفيد كاميرون"، وزير الخارجية سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لقاء مع مراسلي كبريات الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في العاصمة البريطانية لندن، صباح الأربعاء، وذلك على هامش زيارتهم للندن تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخير بالعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد تقدم وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بالشكر إلى روسيا علي دورها القوي في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال المباحثات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، عقدوا مباحثات موسعة مع لافروف، وذلك في ثاني محطات جولة اللجنة الوزارية المنوط بها تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بالتواصل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له الثلاثاء أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به روسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي إطار عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، والتطلع لدور روسي قوي وداعم لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

كما نقل وزراء الخارجية موقف الدول أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الموحد والقاطع إزاء ضرورة تحقيق وقف غير مشروط لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل مستدام وآمن وبالقدر الكافي، بما يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ضرورة وضع حد للانتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة التي تُعد بمثابة جرائم حرب، فضلاً عن وقف ممارسات العقاب الجماعي من استهداف وقتل جماعي وحصار متعمد وتدمير كامل للبنية التحتية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقدير الدول العربية والإسلامية للدعم الذي قدمته وماتزال تقدمه روسيا للقضية الفلسطينية، وتوقع أن تقوم روسيا بالمزيد من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. واستفسر شكري عن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين يجب أن يسقطوا كي يتحقق هدف إسرائيل المعلن من هذه الحرب!

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد أن القصف المستمر للنازحين في الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته، وأن مصر أعلنت بوضوح رفضها لكل وأية محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما أعلن وزير الخارجية، أن مصر صاغت مشروع قرار جديد ليتم طرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

هذا، وفي نهاية الاجتماع، توجه وزراء الخارجية بالشكر للجانب الروسي على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع دولة روسيا لتعزيز الجهود الرامية لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها.







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