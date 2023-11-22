وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد المقبول لحل القضية

رامى محيى الدين

قال جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، إنه زار غزة قبل الحرب بأيام قليلة، ولم يكن يتوقع ما يحدث في قطاع غزة، وقابل العديد من الشباب في فلسطين، ورأى أن غزة كانت بمثابة سجن في الهواء الطلق.

وأضاف في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وجد نفسه محصورا في منطقة صغيرة، ويجد صعوبة كبيرة في العيش بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحدث انفجارا في الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه رئيس المعهد العربي وليس عضوًا في الحكومة الفرنسية، ومُلزم بالحيادية تجاه القضية الفلسطينية بطريقة ما، مشيرًا إلى أنه كان مرتبطا بالرئيس فرنسوا هولاند عندما كان زيرًا للثقافة، وكان يتحدث عن ضرورة إعداد دولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية.