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نتنياهو: أشعر بالألم والقلق الذى تعيشه عائلات المحتجزين في غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:09 م
نتنياهو: أشعر بالألم والقلق الذى تعيشه عائلات المحتجزين في غزة نتنياهو
رامى محيى الدين

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قال رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو في مؤتمر مجلس الحرب الاسرائيلى الذى نقلته القاهرة الاخبارية: أشعر بالألم والقلق الذى تعيشه عائلات المحتجزين في غزة، لقد حددنا أهداف الحرب بشك مفصل تدمير حماس، وإطلاق سراح المختطفين، وقلنا اننا ينعمل لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن، وحققنا ذلك بضغط عسكرى مكثف وأحيى الجيش والمخابرات الذين قاما بعمل هائل ، تفاوضنا بشكل صعب وشكرت الرئيس بايدن على ما قام به مع الوسطاء.

وأكد أن الدمج بين الجهد العسكرى والسياسى للإفراج عن المختطفين، ولن يتم الإفراج عن قتلة، والصليب الأحمر سيزور المخطوفين وسيوصل الأدوية لهم، أنا بين خيار صعب وأخر أصعب لإعادة المختطفين بإمكاننا أن نفرج عن أطفال وأمهات هذا أمر فدية المخطوفين، وهو أمر إلهى في تاريخ دولة إسرائيل، وقمنا بذلك قبل هذه الحرب.

 







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