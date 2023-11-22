ممثل قبيلة العشيبات بمطروح: ندعم الرئيس السيسي للحفاظ على الانجازات.. صور

مطروح – حسن مشالي

شهد المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمطروح، بالنادي الاجتماعي، وحضور ومشاركة ممثلي القبائل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأهالي مطروح، إعلان عمد ومشايخ وعواقل وممثلي قبائل وأهالي مطروح، عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتالح السيسي وخوضه الانتخابات الرئاسة، لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ واستكمال مسيرة البناء والتنمية والانجازات لبناء الجمهورية الجديدة، واستقرار الأمن الداخلي والخارجي.

وقال الحاج إدريس أبوظاوة ممثل قبيلة العشيبات بمطروح، في بداية كلمته بالمؤتمر: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلتي قبيلة العشيبات أعلن كامل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من منطلق المسئولية الوطنية، في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية، من أمن وأستقرار، مع السير في كافة مجالات التنمية الشاملة، الإقتصادية منها والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لمواطني مصر، ومن منطلق جني ثمار ما تحقق على أرض الواقع، في السنوات الماضية، من أجل ذلك نعلن كامل الدعم والتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشاد المشاركون في مؤتمر دعم ترشح الرئيس السيسي بما يتم من تنمية ونهضة شاملة في كل ربوع مصر عامة وعلى أرض محافظة مطروح خاصة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يشهد تحول وبنية تحتية وطرق حديثة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة المخطط أن تكون على غرار العلمين، ومشروعات التنمية حتى السلوم غرباً وتنمية واحة سيوة سياحيا وزراعياً، وندعو أبناء مطروح للاستفادة من هذه التنمية والتعاون مع الدولة لتنفيذ خطط التنمية.



ادريس ابوظاوة يعلن تاييد قبيلة القنيشات للرئيس السيسي



اهالي مطروح يدعمون ترشح الرئيس السيسي



جانب من حضور مؤتمر مطروح لدعم الرئيس السيسي