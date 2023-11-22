معصرة الزيتون التابعة للشباب والرياضة بشمال سيناء تستقبل إنتاج المزارعين

تستقبل معصرة الزيتون التابعة لوزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء المزارعين للزيتون بإنتاجهم من الحبوب لطحنها واستخراج زيت الزيتون السيناوى.

وقال "إيهاب حسن عبدالوهاب" مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، تقرر تشجيع المزارعين ودعم الإنتاج واستقبالهم بمعصرة قرية الشباب، والقيام بعملية عصر الحبوب بسعر مخفض، مشيرا إلى أن المعصرة من مشروعات الشباب والرياضة الانتاجية وتقع بقرية الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، لافتا إلى ان دورة الإنتاج بالمعصرة بدء من مرحلة استلام الزيتون من المزارعين والغسيل والفرز مرورا بمرحلة العصر، واستخلاص زيت الزيتون ومخرجاته لتجفيفها كعلف، وكذلك تعبئة الزيت وتغليفه.

وأشار إلى أنه يعمل بالمعصرة عدد من شباب القرية والعاملين بصناعة زيت الزيتون، وتضم معصرة الزيتون خط انتاج بطاقة 5 طن في الساعة، تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون.

وقال ان المزرعة والمعصرة الكائنة بها تقدم الخدمات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة، مثنياً على دور المحافظة فى تقديم كل التسهيلات وازالة العقبات لتشغيل المعصرة بكامل طاقتها.

يذكر ان شمال سيناء تشهد هذه الأيام موسم جمع وعصر الزيتون، وتنتشر بمدينة العريش وبئر العبد عددا من معاصر الزيتون الأهلية التي تستقبل إنتاج مزارع الزيتون من مناطق جنوب رفح والشيخ زويد ومحيط مدينة العريش وبئر العبد ومناطق وسط سيناء وواحة القسيمة.