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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين متفرقين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:41 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادثين متفرقين حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة.
 
وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى طريق إسكندرية الصحراوى انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب فى وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
فور تلقى البلاغ بوقوع حادث أعلى طريق الفيوم الصحراوى مفاده وجود مصادمة، انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 






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