مسيرة بالمزمار بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالقليوبية

توافد الآلاف من أبناء محافظة القليوبية، للمشاركة فى مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد بنها الرياضى بمدينة بنها، الذى شهد مسيرة بالمزمار والطبل البلدى لمؤيدى المرشح الرئاسى، على أنغام "تسلم الأيادي"، حيث تفاعل المئات معهم تأكيدا على الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.

بدأ منذ قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، تحت شعار، "كلنا معاك"، باستاد بنها الرياضى بمدينة بنها، بحضور أعضاء حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وأكد المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصرى سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد على الإرادة الكاملة فى اختيار الرئيس.

وثمن المشاركون بالمؤتمر، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذى تبنته الدولة المصرية والذى أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية فى قلب وعقل كل مصري.