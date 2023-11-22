مسعف وسائق بمرفق إسعاف كفر الشيخ يعيدان 20 ألف جنيه لمصاب فى قلين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ أن طاقم سيارة الإسعاف بكفر الشيخ عثر على أمانات عبارة عن مبلغ مالى وهاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى كانت بحوزة شخص أصيب فى حادث انقلاب تروسيكل بقلين، اليوم الأربعاء، ليجرى تسليمها إلى ذويه.

وأوضح مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن المسعف مصطفى محمد معوض، والسائق أشرف بدير زهير، عثرا على مبلغ مالى قدره 20600 جنيه، وهاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى برفقة المصاب فى الحادث، وتم تسليمها لذويه عقب نقله للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ قد تلقت إشارة تفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق البكاتوش- منية الشاذلى بنطاق مركز قلين، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف وطاقمها المذكور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قلين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، كما سلم طاقم السيارة الأمانات سالفة الذكر التى عُثر عليها بحوزة المصاب إلى ذويه.

كما شارك مرفق إسعاف كفر الشيخ، فى نقل المصابين الفلسطينيين، من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، إلى المستشفيات المصرية المعدة لاستقبالهم؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

ودفع مرفق إسعاف كفر الشيخ بسيارتى إسعاف للمشاركة فى نقل المصابين الفلسطينيين من الكبار والأطفال المبتسرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، إلى الإسعاف الطائر، وكذلك إلى المستشفيات المصرية المعدة لاستقبالهم.

وشارك المسعف جمال رزق، مسؤول الأطفال والمبتسرين بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، وكذلك أطقم سيارتى الإسعاف التى دفع بهما المرفق، فى نقل المصابين من أشقائنا الفلسطينيين إثر العدوان الصهيونى المستمر على قطاع غزة منذ 46 يومًا، إلى المستشفيات المصرية المعدة لاستقبالهم لتلقى العلاج اللازم.