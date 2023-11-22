"مستقبل وطن" ببنى سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

بنى سويف هانى فتحى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بني سويف، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وممثلي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمحافظة.

حضر المؤتمر؛ أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وشارك أكثر من 7 آلاف من أهالي المحافظة بمراكزها السبع، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

وفي بداية كلمته، رحب النائب حسام العمدة بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

كما قال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للإخلاص والتفاني.

وبدروها، ركزت الدكتورة هبة عبد العظيم أمين المرأة بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم وتمكين للمرأة كمحور أساسي فى خطة الدولة الشاملة للتنمية.

واختتم المؤتمر بكلمات لفضيلة الشيخ أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والقمص اثناسيوس فوزي، الذين أكدا على محبة وترابط الشعب المصري العظيم.