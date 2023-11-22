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مستشار رئيس فلسطين: الهدنة تحتاج لمتابعة لتتحول لوقف دائم لإطلاق النار

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:29 م
مستشار رئيس فلسطين: الهدنة تحتاج لمتابعة لتتحول لوقف دائم لإطلاق النار الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الهدنة الإنسانية تحتاج إلى متابعة لتتحول إلى وقف دائم للعدوان لأن هذا أول ما يمكن أن نسعى له لحقن الدم الفلسطينى، وحماية المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن أي قيادة في العالم تشعر بالمسئولية أولوياتها حماية مواطنيها، ونضع في رأس سلم أولوياتنا هذا الموضوع ونثمن كل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الأمر، ونتمنى أن تستكمل من أجل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وتابع محمود الهباش، أنه ليس لدينا أى معلومات سوى ما نشر في وسائل الإعلام، ولم نكن في مفاوضات التهدئة والتي كان تقودها مصر وقطر ولم نكن على دراية بتفاصيل ما يدور، وفي كل الأحوال هذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.







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